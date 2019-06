Inaugurata la Campionaria dei cent'anni: «Sarà la rinascita della Fiera»

PADOVA - Il lungo ululato di una sirena ha aperto oggi alla Fiera di Padova la Campionaria dei cent'anni, ricordo della prima "Fiera dei campioni" in Italia nata proprio a Padova il 10 giugno 1919 e voluta da Camera di Commercio, Comune e Provincia di Padova con il contributo di enti, banche e privati cittadini.



Oggi come allora la Fiera (tornata in mani pubbliche dei tre enti territoriali dopo anni di proprietà francese, si è aperta con una cerimonia in cui si sono viste le massime autorità locali a simboleggiare la rinascita dell'istituzione e la volontà di collaborazione progettuale per il futuro. Dal sindaco di Padova Sergio Giordani l'indicazione del Centenario come punto di partenza di questo patrimonio ridivenuto pubblico: «Riprenderne il controllo è stata una scelta importante e dobbiamo far tesoro dell'insegnamento delle origini della Fiera, quando il lavoro di squadra fece, come oggi il miracolo. Per il successo della nostra economia chiamiamo a raccolta le migliori forze imprenditoriali e della ricerca scientifica: start up, Promex, Parco Scientifico Galileo, Università».

