PADOVA - Sarà un'esposizione straordinaria con felini provenienti da tutto il mondo. La mostra "I gatti più belli del mondo" arriva in Fiera per festeggiare la quarantesima edizione. Sabato e domenica, dalle 9.30 alle 18.30, appassionati e curiosi, all'interno del padiglione 15, potranno ammirare numerose razze provenienti da diversi paesi e conoscerne caratteri e particolarità. Star dell'evento il rarissimo Lykoi, conosciuto anche come gatto lupo mannaro per l'aspetto misterioso e cupo: proveniente dall'Indonesia è presente per la prima volta a Padova.

«La manifestazione ospiterà, oltre ai campioni italiani, anche 150 esemplari in arrivo da tutto il mondo - afferma Maria Sole Farinelli, presidente del club felino che ha organizzato la manifestazione - I visitatori potranno assistere al campionato Enfi e ai ring in cui una giuria composta da quindici membri valuterà la bellezza e lo standard di razza di ogni gatto, decretando poi un vincitore. Le nostre expo sono da sempre un appuntamento per sensibilizzare e avvicinare le persone a questi fantastici animali».

CONTEST FOTOGRAFICO

Importante novità di quest'anno è la presenza di un'area dedicata alla pet therapy, dove grandi e piccoli potranno entrare in una zona protetta, accarezzare i mici e passare del tempo con loro. Entrare in contatto con l'animale è importante per la crescita dei bambini, per favorire in loro il senso di responsabilità e fargli vivere un'esperienza nuova. Sono previsti anche gadget e premi per chi di loro porterà un disegno a tema felino da consegnare in biglietteria. Su tutte le pagine social è attivo anche il contest fotografico, dove è possibile vincere un ingresso gratuito inviando la foto del proprio gatto domestico.

Alla presentazione della mostra felina è intervenuta anche Angela Ricchi, proprietaria dell'allevamento Sky Angel Coon, con il suo cucciolo di sei mesi Lesley di razza maine coon: «All'interno di questa esposizione si respira un clima familiare, non competitivo. Nei numerosi stand si possono trovare tutti i prodotti necessari per la cura dei nostri animali e un personale specializzato composto da veterinari e nutrizionisti. Un luogo adatto per le famiglie e dove è possibile scambiare consigli utili e curiosità con gli altri espositori».

TAPPA FISSA

Ideatrice di questo progetto e co-organizzatrice dell'expo è Costanza Daragiati, che nel 1978 ha portato per la prima volta in Italia una mostra felina. Da allora ha realizzato numerose esposizioni in tutta Italia, facendo diventare Padova una tappa fissa. «I padovani amano moltissimo gli animali, questa è una loro caratteristica che mi è rimasta impressa. In questi quarant'anni ho cercato di sfatare il ruolo del gatto come mangiatore di topi, cercando di diffondere una cultura su questi animali e evidenziandone le particolarità. In questa edizione avremmo razze mai viste e sono davvero orgogliosa del programma che presenteremo».

L'ingresso alle due giornate sarà gratis per tutti i bambini fino ai dieci anni accompagnati, ridotto per i ragazzi dagli 11 ai 14 e per gli over 65; inoltre sono presenti numerose promozioni per le famiglie. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it o direttamente in biglietteria all'ingresso. La Fiera è esterna all'area di blocco del traffico istituita nelle domeniche ecologiche, per questo si raggiungerà facilmente anche domenica. L'ingresso principale è collocato in via Niccolò Tommaseo e sarà aperto il parcheggio il park fiera nord in via Carlo Goldoni.