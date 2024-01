Padova. Girava tranquillo sulla sua Ferrari F131 senza targa, immatricolazione né assicurazione

PADOVA - Gira tranquillo in Ferrari a Padova, peccato che il suo bolide fosse del tutto fuorilegge. Gli agenti della polizia stradale hanno fermato e controllato l'auto e il conducente il 15 gennaio, scoperendo che la Ferrari F131, alla cui guida c'era un uomo di 70 anni italiano, non solo aveva una targa prova tedesca scaduta, ma non era neppure immatricolata, e oltretutto non aveva neppure l'assicurazione valida per circolare su strada. Oltre alle sanzioni elevate al conducente, la Ferrari F131 è stata sottoposta a sequestro.