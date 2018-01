L'ex Uls deve versare arretrati per 5,2 milioni a 450 dipendenti

di Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - L'Usl 6 Euganea restituiràdell'ex Usl 15 Alta padovana. Una somma già accantonata e detenuta nelle casse della nuova Ulss provinciale ma trattenuta, discrezionalmente, dalle direzioni generali delle aziende ospedaliere che si sono succedute negli ultimi 14 anni aMa lo scorso 18 gennaio, dopo un anno e mezzo di trattativa, è stato raggiunto un accordo tra la nuova azienda ospedaliera padovana e le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, che prevede la liquidazione di tutti gli arretrati che la direzione della ex Ulss 15 si era trattenuta nell'arco di 14 anni, dal 2002 al 2016. Un totale appunto di 5,2 milioni,di Camposampiero e Cittadella anziché liquidare i soldi ai dipendenti della propria struttura, come previsto dal contratto collettivo nazionale del giugno 2000, dal 2002 in poi hanno ritenuto opportuno impiegare lein eccesso dei fondi in altri capitoli di spesa.Per lo più i manager dell'ex Usl 15 hanno destinato parte di questi residui contrattuali nel sostenere i costi di guardie e di sedute operatorie aggiuntive a quelle già finanziate ordinariamente. Una buona causa, da parte dei vertici del management ospedaliero, ma quesiesplicitamente per sostenere e pagare i dipendenti della struttura socio sanitaria, e quindi spettavano di diritto ai dipendenti.