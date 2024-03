Boato in centro a Este: grosso petardo esplode nel plateatico di un bar. La titolare: «Non è il primo atto vandalico»

ESTE - Un grosso petardo è esploso nella serata di sabato 3 marzo a Este, nel Padovano. Lo scoppio si è verificato alle 22.30 nel plateatico di un locale, il bar Nanà, che fortunatamente in quel momento era chiuso. Potrebbe essere stato questo a indurre i vandali a posizionare il petardo, darvi fuoco e scappare. L’esplosione è stata violentissima e si è udita a centinaia di metri in linea d’aria da piazza Trento. Lo scoppio ha danneggiato una fioriera e frantumato due sedie del bar. A sentire il botto sono stati anche i vigili del fuco del distaccamento cittadino, sommersi dalle chiamate dei residenti e intervenuti sul posto assieme alla polizia locale e ai carabinieri della compagnia di Este. Ben presto, sul luogo dell’esplosione si sono radunate decine di persone, tenute a debita distanza dagli operatori che hanno transennato l’area per sicurezza. La polizia locale sta visionando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza: i responsabili potrebbero essere dei ragazzini. Intanto, la titolare Marietta Mazzaro è preoccupata: "Non è il primo atto vandalico che subiamo.

Denuncerò anche stavolta".