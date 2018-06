Boato improvviso: bombola del gas esplode per il caldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGROTTO - Esplosione attorno alle 9,45 all'interno di un'in via Romea. A detonare, probabilmente a causa dell', una. Due le persone leggermente intossicate dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi. Le fiamme sono state domate dai pompieri in una quarantina di minuti. I danni, che al momento sembrano avere interessato solo l'esterno del villino, sono in corso di quantificazione.