PADOVA - Moltissime le segnalazioni di cittadini inviate a Vanda Pellizzari, l’ex consigliere comunale, per denunciare il mancato sfalcio dell’erba in numerose strade di Padova. Così la rappresentate del carroccio ha deciso di recarsi di persona , dove piazze e marciapiedi sono stati imprigionati dalla vegetazione selvaggia.



IL REPORTAGE

« Il verde indesiderato o meglio le erbacce che crescono indisturbate in città sono praticamente ovunque - racconta Pellizzari - non solo nei quartieri a Brusegana, ad esempio nelle vie Istituto Agrario o Santi Fabiano e Sebastiano ma anche a Santo Stefano le erbacce rendono spesso impraticabili i marciapiedi, considerati anche i cespugli che si allungano dove una persona dovrebbe camminare in sicurezza, già dissestati in proprio da buche e avvallamenti. Diventa quindi complicato restare sui marciapiedi sopratutto per gli anziani, i disabili o le mamme che spingono una carrozzina. Stessa cosa ho notato verificando la situazione delle vie della Sacra Famiglia e di altri quartieri. Una situazione che si trascina da troppo tempo senza che si vedano interventi se non risolutivi almeno di una sistemazione decente » .

Pellizzari osserva poi che nemmeno il centro è esente dalla proliferazione incontrollata delle erbacce. « A piazzale San Giovanni, una delle vie di accesso alle piazze del centro storico, l’erba è talmente alta che mi arriva alle spalle, certo un bel biglietto da visita per quanti arrivano da via Sorio, anche la Porta è seminascosta dalle sterpaglie - sottolinea - ma quel che è peggio è che nelle stesse condizioni si trova anche la rotonda, situazione che diventa anche pericolosa per il traffico perchè impedisce in parte la visibilità agli automobilisti. Per non parlare poi delle rampe di immissione e uscita dalla tangenziale, ne cito una per tutte considerato che più o meno il panorama è uguale ovunque: lo snodo rappresentato dal cavalcavia di Chiesanuova. Immettersi nella tangenziale è estremamente difficile considerato lo stato del verde lasciato incolto che impedisce completamente vedere i veicoli in arrivo » .