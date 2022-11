Elrow in Fiera a Padova, controlli serrati e raffica di sanzioni: tantissimi i giovani presenti

PADOVA - Segnalazioni per possesso di droga, furti di gioielli e multe per violazione del codice della strada. I controlli delle forze dell'ordine in occasione del mega party Elrow in Fiera sono andati avanti per tutta la notte, fino alle 4.30. Tantissimi i giovani che si sono presentati ai cancelli per entrare in quella che è conosciuta come la festa più pazza del mondo, ogni spettacolo è diverso. E per la prima volta era a Padova.

Sei giovani sono stati segnalati al prefetto perché trovati in possesso di droga (cocaina, hashish, chetamina) mentre un'altro è stato denunciato perché sorpreso a cedere una dose di hashish in cambio di denaro. Le unità cinofile hanno recuperato altro stupefacente di cui qualcuno deve essersi disfatto prima di entrare in Fiera, vedendo che i controlli erano serrati.

Diverse anche le segnalazioni di furti di monili in oro a danno di ragazze partecipanti a Elrow e due persone con precedenti specifici sono stati fermati e denunciati. I controlli di polizia amministrativa svolti nei confronti dei punti di somministrazione hanno reso necessaria l'applicazione di sei sanzioni per la violazione delle prescrizioni imposte per la somministrazione di alcolici per un importo complessivo di circa 7.000 euro.

Intenso anche il lavoro della polizia stradale che ha intercettato il flusso di uscita dalla festa controllando oltre 100 veicoli. Quattro patenti sono state ritirate per guida in stato di ebrezza e altre 38 violazioni al codice della strada sono state elevate anche a conducenti sorpresi ad usare lo smartphone alla guida. «L'evento - fanno sapere dalla Questura - si è rivelato di elevata complessità gestionale per durata, tipologia di fruitori e numero elevato degli stessi (oltre 8.000) nonché per la presenza di soggetti che hanno inteso avvantaggiarsi della circostanza per commettere reati (in particolare furti e cessione di stupefacenti)».