PADOVA - Non è una semplice festa, ma un vero e proprio marchio dell'industria dell'intrattenimento conosciuto in tutto il mondo. L'evento firmato Elrow, sempre diverso spettacolo dopo spettacolo, fa tappa per la prima volta oggi a Padova, dalle 20 alle 5 in Fiera nel padiglione 7. Previste migliaia di presenze, dai 18 anni in su. E per fare in modo che la manifestazione rimanga una festa e come tale sia vissuta, il questore Antonio Sbordone ha disposto specifici e articolati servizi di ordine e sicurezza pubblica.

I controlli

Oltre al personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia penitenziaria, saranno impiegate unità cinofile antidroga e personale specificamente addetto ai controlli di polizia amministrativa. Ci sarà anche il supporto di personale del II Reparto mobile della polizia. Per il contenimento dei rischi derivanti dalla guida sotto l'effetto di alcol saranno impiegati equipaggi della polizia stradale con lo specifico compito di sottoporre all'alcoltest i conducenti dei veicoli che lasciano la Fiera. Il dispositivo sarà integrato da equipaggi della polizia locale che cureranno in particolare gli aspetti di viabilità e sosta nel quartiere fieristico. È impegnato anche personale dei vigili del fuoco e del soccorso sanitario. Padova dunque continua a essere tappa di grandi eventi e contemporaneamente mette in atto tutte le misure affinché si realizzino in sicurezza.

L'evento

Un format mondiale quello di Elrow, basti pensare che la manifestazione il 1 dicembre sarà a Miami, il 2 in Olanda ad Eindhoven dove ha già registrato il tutto esaurito, e il 17 in Gran Bretagna a Manchester. Al padiglione 7 la line up degli artisti che si esibiranno nell'Elrow-Sambowdromo do Brasil vede i nomi dei dj e producer Amedeo Picone, Florentia, Heidi, Ida Engberg, Marco Faraone, Mike Dem e Sidney Charles. Colori e atmosfere tropicali accoglieranno i presenti che vivranno un'esperienza unica e travolgente. Musiche house e techno e non solo, unite a performance teatrali e arti varie. In questo caso non si può dire "Visto un evento, visti tutti" perché Elrow è sempre differente, tappa dopo tappa, e proprio questo grande lavoro artistico lo rende unico e inossidabile. L'organizzazione è curata da Zed Live Entertainment in collaborazione con Il Muretto, Overmind, Connected e Parallel management. «Abbiamo lavorato a lungo per raggiungere questo obiettivo e per comporre questo evento, non è stato facile perché si tratta di un format acclamato e richiestissimo, il calendario è fitto di date in tutto il mondo. Una produzione imponente, di qualità, su cui stiamo investendo molto - spiega alla Zed - L'evento di Padova è di richiamo nazionale e sarà una grande festa per celebrare gioia, vita, socialità e spensieratezza. Elrow è la prima tappa di una serie di attività che Zed, in collaborazione con i principali gruppi di promoter e club, proporrà nei prossimi mesi sul territorio, come sempre all'insegna della qualità, dell'unicità e dei grandi eventi».

Come tutto ha avuto inizio

La genesi della manifestazione nel 1845 quando Jose Satorres, nato a Fraga in Spagna da una famiglia contadina tradizionale, durante il servizio militare a Madrid scopre la vita mondana, i cabaret e le feste. Nel 1870 torna a Fraga, non vuole fare il contadino, apre il Café Josepet, punto d'incontro della comunità imprenditoriale e fucina di eventi che si sviluppano nel tempo. Nell'estate 2016 la stagione di maggior successo di Elrow nello spazio di Ibiza. Nel novembre dello stesso anno, il fondo americano Providence Equity Partners Fund entra in contatto con la famiglia con l'interesse di entrare a far parte dell'azionariato della società e per aiutarla a espandere il mercato internazionale del marchio. Nel febbraio 2017 Providence è diventato il partner di riferimento. Dallo Space è passato al termine della stagione all'Amnesia. Nel 2017 la manifestazione è stata presente nei migliori locali e festival del mondo, tra cui i mitici Glastonbury e Tomorrowland. Continua a crescere diventando in questi ultimi anni un must dell'intrattenimento e della musica elettronica in tutto il mondo. Elrow ha tenuto più di 130 spettacoli lo scorso anno con presenze in più di 33 Paesi e 65 città nei cinque continenti. Oggi tocca a Padova.