Chiusa la storica edicola per un cavillo burocratico: «Grazie Comune, ci hai ucciso»

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Dopo 22 anni di servizio, cala il sipario sull'di via San Clemete, tra piazza dei Signori e piazza della Frutta. Ieri mattina la signora, che con il maritogestisce l'edicola dal 1996, ha sgomberato gli ultimi pacchi di riviste, ha caricato tutto in macchina, ha abbassato per l'ultima volta la serranda e ci ha attaccato sopra un: Un forte ringraziamento a tutto lo staff comunale per aver ucciso questa attività - c'era scritto - Un grande abbraccio a tutti gli amici e clienti che in questi anni ci hanno voluto bene. Emanuela e Giuliano.«Abbiamo rilevato l'attività 22 anni fa - racconta Meneghini - Subito dopo averla acquistata, abbiamo fatto una. A qual punto è saltato fuori cheNonostante ciò abbiamo sempre pagato regolarmente la tassa di occupazione e, quando è stata introdotta, abbiamo anche pagato l'Imu e su questo il Comune non ha mai battuto ciglio racconta ancora l'edicolante