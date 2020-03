Ecco la guida galattica per spiegare ai bimbi il coronavirus

Coronavirus, in arrivo una guida galattica per spiegarlo ai bambini. Pleiadi Science Farmer, società di Limena con sede a Rovereto, specializzata nella creazione di contenuti educativi volti alla divulgazione del sapere scientifico, ha realizzato una guida gratuita e scaricabile per parlare ai più piccoli del virus che ha cambiato le nostre abitudini.



La guida, un progetto in collaborazione con i Children's Museum d'Italia, tra cui anche il Children's Museum Verona, spiega ai piccoli lettori con parole semplici e in maniera chiara l’origine e la diffusione di questo virus, e richiama l'attenzione sull’importanza della prevenzione, a partire dai piccoli gesti quotidiani. “In un momento delicato di chiusure e restrizioni che riguardano tutta l’Italia, - si legge sulla pagina del loro sito - abbiamo sentito di dover fare la nostra parte con lo stile e il metodo che ci contraddistinguono. Non ci siamo persi d’animo, abbiamo unito le forze, chiamato a collaborare i musei dei bambini italiani e abbiamo dato vita alla Guida Galattica al Coronavirus!”. Un progetto tutto italiano che sta già facendo il giro del mondo grazie alle numerose versioni bilingue.

(Ha collaborato Roberta Vignando)

