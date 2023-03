PADOVA - Ha cercato di evitare il controllo ma non ci è riuscito. E a casa i carabinieri gli hanno trovato 11 chili di droga. Nella mattinata di domenica 5 marzo i militari della sezione radiomobile della compagnia di Padova hanno fermato su corso Stati Uniti un'auto. Il conducente, un 39enne nordafricano, quando ha visto i carabinieri ha gettato fuori dal finestrino un pacchetto di sigarette: dentro c'era della cocaina già divisa in dosi.

L'uomo risiede a Reschigliano di Campodarsego con la compagna italiana e i genitori di lei. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 10 chili di hashish, un chilo di cocaina, diversi grammi di sostanza da taglio, bilancino, materiale per il confezionamento e 24.500 euro. La coppia è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio in concorso. Su disposizione del Pm Sergio Dini l'uomo è stato accompagnato al carcere di Padova, lei è agli arresti domiciliari. Il 39enne dovrà rispondere anche di uso di documenti falsi.