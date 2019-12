Discarica abusiva di 10 ettari, il proprietario dell'area ha un'impresa edile a Cittadella

CAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - Discarica abusiva di 10 ettari scoperta a Campo San Martino, in provincia di Padova. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Padova hanno sequestrato l'area. Già nel'inverno scorso i militari avevano sequestrato 2500 metri cubi di rifiuti inerti ritrovati all'interno di un'area gestita come una discarica abusiva di attività di costruzione e demolizione. Al termine delle indagini si è scoperto che i rifiuti hanno interessato un'area molto più vasta, pari a quasi 10 ettari, che è stata posta sotto sequestro.



La proprietà, una società immobiliare riconducibile al titolare di una impresa edile di Cittadella, nel 2009 aveva eseguito dei lavori riguardanti alcune opere di urbanizzazione all'interno del cantiere di lottizzazione "San Lorenzo" per la realizzazione di un'area artigianale-industriale. Le testimonianze raccolte hanno permesso di individuare il legale rappresentante dell'impresa edile coinvolta, ritenuto responsabile della realizzazione e gestione abusiva, nel tempo, di una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti senza alcuna autorizzazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA