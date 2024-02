PADOVA - Portici lordati, schiamazzi notturni, cumuli di spazzatura lasciati accanto alle colonne del portico, cassette della posta divelte, lettere asportate e gettate nei cestini dei rifiuti. È la situazione che descrivono i residenti nel Ghetto, cuore del centro storico cittadino, dove dopo un periodo di apparente miglioramento la situazione è nuovamente precipitata. «La situazione è insostenibile, le proteste e le denunce che avanziamo da anni non sembrano servire a migliorarla - ha raccontato una residente - a tutti i problemi di degrado e sporcizia si aggiungono i gruppi di sbandati che bivaccano sotto i portici. Si stendono anche a terra incuranti del lordume dei marciapiedi e si vedono anche spacciatori al lavoro».

Il residente racconta che i gruppi di ragazzi entrano anche negli ingressi dei palazzi dove al mattino si trovano resti di bevande, cibo e non solo. «Utilizzano le colonne e gli angoli dei palazzi come fossero orinatoi all'aperto, una situazione intollerabile, non si riesce a stare tranquilli a casa propria e nonostante segnalazioni e proteste la situazione non cambia. Le cassette della posta sono state aggiustate troppe volte, ma inutilmente perchè poi torniamo a trovarle scassinate. Si appropriano delle lettere, ma ci sono anche bollette o comunicazioni importanti che a volte ritroviamo nei cestini pubblici della spazzatura. Evidentemente i vandali trovano divertente compiere azioni del genere». I residenti del Ghetto oltre che dei vandalismi parlano infatti anche di porte scassinate, vetri rotti e altre azioni compiute dagli sconosciuti frequentatori della zona in orario notturno. E poi preoccupa la situazione igienica dell'area che incide anche dal punto di vista della salute. «La sporcizia regna ovunque ed è un doppio danno per il centro storico e per noi residenti, oltre alle preoccupazione per la salute ha puntualizzato un cittadino non è possibile tollerare che una parte della città versi in queste condizioni, soprattutto una città turistica e d'arte come Padova si vanta di essere». Non è certo uno spettacolo per turisti, come hanno affermato i residenti, e tanto meno per chi ci abita ma, «nonostante le tante rimostranze nulla è stato fatto e i problemi continuano a ripresentarsi, auspichiamo maggiore pulizia e una più stretta sorveglianza per combattere i vandalismi, lo spaccio e il degrado che imperversano».