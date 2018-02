Muore sola in casa: trovano il corpo dopo un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padova - Viveva in pieno centro, ma nella sua strada non la conosceva quasi nessuno.e, ma l’allarme è scattato solamente ieri mattina. È la triste fine diresidente da 15 anni a Padova in Riviera Mussato. Lo scorso 13 gennaio aveva compiuto sessant'anni. La donna, secondo gli accertamenti, è morta pochi giorni dopo,, e il suo cadavere è rimasto per tutto questo periodo adagiato sul pavimento. I vicini di casa, in queste ore sono stati insospettiti dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento ed hanno allertato i carabinieri.