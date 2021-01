Curtarolo, un grosso albero piomba in mezzo alla strada sabato notte Foto

CURTAROLO (PADOVA) - Sono terminate dopo la mezzanotte le operazioni dei vigili del fuoco del taglio di un grosso albero caduto lungo la SP 46 via Argine di Villabozza a Curtarolo sabato sera: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Santa Giustina e Padova con un’autopompa, l’autogrù, una piattaforma aerea e 13 operatori, hanno iniziato i lavori di sramatura della grande pianta caduta per poi procedere al taglio e liberare la strada. Un altro albero considerato a rischio caduta è stato alleggerito e messo in sicurezza in attesa di una valutazione da parte dei tecnici del verde pubblico. Sul posto per deviare il traffico della strada chiusa i carabinieri e la protezione civile di Curtarolo.

