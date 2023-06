Loro due hanno sempre viaggiato non solo per la passione di vedere cose che altri sognano soltanto ma con il preciso intento di farne un racconto che sensibilizzi sulla sorte in bilico del nostro pianeta. Questa volta Alfredo Giacon e Nicoletta Siviero e la loro ambasciata galleggiante di Padova, il veliero Jancris, salperanno per una crociera in difesa dell’acqua... quella del Mediterraneo.

La nuova avventura si snoderà con il patrocinio del Comune e della Lega navale italiana. Ma facciamo parlare lo stessi: «Ecco cosa faremo questa estate, si tratta come nostra abitudine conciliare lo sport della vela e la passione per il mare e la natura in azioni concrete di comunicazione e divulgazione. Un messaggio della nostra visione di crescita e turismo sostenibile che da un ventennio portiamo avanti con missioni internazionali che ci hanno visti protagonisti nei mari di tutto mondo».

«Dopo 17 anni di oceano la nostra barca a vela Jancris è tornata a solcare le acque del Mediterraneo, e quest’anno circumnavigherà l’Italia da Lerici a Trieste».



LE TAPPE

Il viaggio si inserisce nella “Bluetour 2023”, un’azione di promozione realizzata da italian blue route, lega navale – delegazione universitaria di Tor vergata e associazione velica jancris. «Mare, fiumi, laghi sono il nostro patrimonio. Un patrimonio ricchissimo fatto di arte, cultura, storia, paesaggio ma anche di saperi, tradizioni, mestieri collegati all’utilizzo dell’acqua da parte dell’uomo.

Dunque Italian blue route nasce come itinerario culturale con lo scopo di valorizzare la nostra risorsa più preziosa: l’acqua che grazie ad antiche rotte di navigazione e scambi commerciali ha permesso di costruire una casa comune: il Mediterraneo. Dunque lungo le coste del tirreno, 7 tappe per raccontare la bellezza: iniziative, momenti di approfondimento, workshop, degustazioni, eventi. Sette tappe per raccontare la sostenibilità, e guardare al futuro del nostro pianeta da un altro punto di vista, quello del mare.

Ad ogni tappa un focus su un territorio, in compagnia di esperti e appassionati. Jancris salperà mercoledì da Lerici (Liguria), per fare tappa poi a Punta ala (Toscana), Riva di Trajano, Roma (Lazio), Acciaroli (Campania), Messina (Sicilia) e terminerà la prima parte del suo viaggio a Roccella jonica (Calabria).

Giusto un anno fa a maggio, per due mesi, Giacon e Valentina Poli, ricercatrice in Ingegneria ambientale dell’Università di Padova, hanno solcato l’oceano Atlantico in barca a vela da Cape Canaveral a Genova, passando per le Azzorre. E durante il viaggio Poli ha effettuato un campionamento delle microplastiche in acqua mettendole in relazione con altri parametri ambientali, sotto la supervisione di Maria Cristina Lavagnolo, docente del Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale e responsabile del progetto “A sail for the blue: research for oceans and microplastics”.

Infine per chi volesse saperne di più di com’è il mondo visto dall’acqua c’è sempre “Oltre l’Orizzonte” edito da Mursia il primo affascinante libro sul giro del mondo a cui ne sono seguiti altri, dall’Egeo alla Turchia al “Mollo tutto e vado negli States”. In barca ovviamente.