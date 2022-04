Covid Veneto, il bollettino di oggi, domenica 3 marzo 2022. Scoperti 4.881 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , domenica 3 aprile 2022. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 4.881. Il bollettino della Regione segnala oggi anche 8 vittime. Il conteggio totale si aggiorna così a 14.192 decessi, e 1.509.737 persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia. I soggetti attualmente positivi scendono a 81.809 (- 297). Anche i dati ospedalieri mostrano oggi un piccolo miglioramento rispetto alla giornata di ieri: sono 790 (-16) i posti letto occupati da malati Covid in area medica, e , 60 (-1) quelli in terapia intensiva.