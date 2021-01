Vaccini anti-Covid, via ai lavori nel Padiglione 6 della Fiera: sarà il fulcro del piano vaccinale

PADOVA - Il Padiglione 6 della Fiera di Padova diventa il fulcro della vaccinazione antiCovid in città. I primi lavori di allestimento interni sono partiti oggi dopo un lavoro di progettazione che ha coinvolto i tecnici/sanitari della Ulss 6 da una parte e i progettisti egli allestitori di Fiera di Padova dall'altra. Obiettivo, avere un Padiglione accogliente e sicuro nel quale poter arrivare a somministrare a ciclo continuo fino a 3.500 vaccinazioni al giorno.

Dall'ampio parcheggio un percorso riservato e separato da quello in uscita, porterà le persone all'interno del Padiglione nell'area dell'accettazione dove verranno raccolti i documenti di identità e sanitari: da lì si passerà agli ambulatori per l'anamnesi e successivamente agli ambulatori per la vaccinazione vera e propria. Infine le persone vaccinate saranno accolte in un'area dedicata in cui saranno monitorate per accertarsi che non evidenzino reazioni indesiderate.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA