BASSA PADOVANA - La dispensa degli anziani, soli e con problemi di salute, è vuota così a fare la spesa ci vanno i carabinieri. Succede a Este e a Solesino, dove in questa emergenza i militari dell'Arma non sono schierati soltanto lungo le strade per denunciare chi non rispetta i decreti ministeriali, ma diventano un punto di riferimento per le persone in difficoltà.

«Vivo da sola, avrei bisogno della spesa ma non ho nessuno a cui chiedere aiuto»: venerdì mattina a telefonare al 112 è stata una signora di Este, di oltre 80 anni. Dal centralino la segnalazione è stata girata alla pattuglia più vicina, che ha raggiunto l'indirizzo fornito dall'anziana. Alla donna si sono illuminati gli occhi quando gli uomini in divisa hanno bussato alla porta, muniti di guanti e mascherina. I problemi di salute e la paura del contagio le impedivano di uscire di casa ma le scorte di cibo stavano per finire.

Ai militari ha elencato le merci da comprare. Su una cosa si è mostrata inflessibile: la marca delle mele. Eseguire gli ordini ricevuti si è rivelato più difficile del previsto perché nel supermercato in cui sono andati a fare la spesa quella marca non c'era. Avrebbero potuto ripiegare su un altro marchio ma la verità è che non volevano deludere l'anziana. Così hanno fatto tappa in un altro market, dove per fortuna hanno trovato quello che cercavano. La stessa cosa era successa qualche giorno prima a Solesino, dove un pensionato disabile di 70 anni ha attirato l'attenzione di una pattuglia di passaggio. Anche in quel caso i militari sono andati a fare la spesa consegnandogliela poi dalla finestra. La scena è stata immortalata da un passante e pubblicata su Facebook con tanto di elogi all'Arma dei carabinieri per l'attenzione dimostrata. Soprattutto in questo difficile frangente. Il telefono del centralino della compagnia di Este, guidata dal capitano Anna Rosa D'Antuono, squilla più del solito. Molti anziani chiamano anche solo per ricevere una parola di conforto. Sono una ventina le pattuglie dispiegate ogni giorno e, posti di blocco a parte, lindicazione è di percorrere i centri abitati quasi a passo d'uomo così se qualcuno ha bisogno di aiuto può fare un cenno dalla finestra.

Prosegue comunque senza sosta l'operato delle forze dell'ordine impegnate a far rispettare le disposizioni governative. L'episodio più grave è stato scoperto dagli agenti della sezione Volanti all'Arcella. Originario della Romania, ma da tempo residente a Bergamo, un trentenne da qualche giorno aveva chiesto ed ottenuto ospitalità da una connazionale anch'essa trentenne. La donna, dopo una breve convivenza, non ne voleva più sapere di avere l'uomo a casa e l'ha invitato a trovarsi un'altra destinazione. Tanto è bastato a scatenare l'ira dell'uomo che ha cominciato a minacciarla. I poliziotti l'hanno denunciato anche per inosservanza alla disposizioni dell'autorità visto che si trovava fuori comune di residenza senza un valido motivo.

Gli agenti della Questura sono poi intervenuti l'altra sera in via Plinio il Vecchio per una lite piuttosto accesa. Dalla ricostruzione dei fatti è scaturito che un uomo moldavo residente a Rubano era stato colpito con un cazzotto in faccia dal compagno dell'ex moglie. Oltre alle botte l'uomo ha rimediato una denuncia perché lontano dal luogo di residenza.

Raffica di denunce anche da parte dei carabinieri. Nei guai Lisa Furlan, 34 anni di Este, già nota alle forze dell'ordine, fermata dai carabinieri a Monselice mentre si trovava sulla Fiat 500 guidata da un'amica, A.C., di 39 anni, sempre di Este. Entrambe le donne non hanno fornito giustificazioni attendibili sul perché fossero in giro. L'atteggiamento piuttosto nervoso di Lisa Furlan ha indotto i militari della Radiomobile ad approfondire i controlli. Dalla perquisizione dell'auto sono spuntati fuori 14 grammi di eroina racchiusi in un involucro di nylon. La donna è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio e rimessa in libertà. Una decina le denunce elevate dai carabinieri di Cittadella.

Tra i pizzicati un trentenne che nonostante i divieti passeggiava liberamente lungo la pista ciclopedonale di Piombino Dese.

