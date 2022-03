PADOVA - Si sono persi di vista durante una gita in centro, ma avendo deciso di chiedere entrambi aiuto ai carabinieri, sono riusciti a ritrovarsi. Protagonisti della disavventura a lieto fine sono due pensionati, marito e moglie di 85 e 79 anni, residenti a Rovato (Bs). Giovedì erano partiti in pullman insieme a una comitiva di amici per venire a visitare la città del Santo. La giornata era trascorsa piacevolmente, ma nel tardo pomeriggio i due, passeggiando in centro, si erano persi di vista. L'anziano non aveva con sé il cellulare quindi, non riuscendo a trovare la moglie e i compagni di gita, ha raggiunto la sede della stazione dei carabinieri di Padova Principale in via Rismondo, chiedendo aiuto. Immediatamente è stata data l'allerta alle pattuglie ed ecco la sorpresa: proprio in quei momenti la 79enne era arrivata anche lei in caserma, ma in quella di Prato della Valle, e preoccupatissima stava sporgendo denuncia di scomparsa per il marito. A quel punto è stata una corsa contro il tempo: il pullman infatti era già ripartito e l'ultimo treno per Brescia era dopo soli 15 minuti. I carabinieri li hanno accompagnati entrambi in stazione, avvertendo il capotreno che li ha attesi. Al binario la coppia, commossa, si è riunita e marito e moglie, dopo un lungo abbraccio e dopo aver salutato i militari, sono potuti rientrare a casa.