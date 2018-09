Cinghiali, vendemmia a rischio: aumentano i controlli sui Colli

Ad agosto il Parco Colli ha intensificato abbattimenti e catture dei cinghiali: nel mese che si è appena concluso sono 125 gli ungulati eliminati dai selecontrollori e dal personale del Parco o catturati con i chiusini. Un numero in crescita di circa il 50 per cento rispetto alla media di 83-85 capi registrata nei primi mesi del 2018.



«Nonostante agosto sia un mese di ferie per tutti e di organici ridotti - fa notare l'assessore regionale al territorio e ai parchi, Cristiano Corazzari - l'ente Parco è riuscito ad impegnare uomini e risorse per garantire uscite notturne della squadra faunistica e dei selecontrollori, nonchè interventi straordinari su richiesta delle aziende, riuscendo così ad abbattere 40 capi. Nel contempo, nonostante le uscite serali, non è venuta meno l'attività di cattura mediante i chiusini: sono 85 i cinghiali catturati nell'ultimo mese». In totale, alla data del 31 agosto, l'attività di contenimento della popolazione degli ungulati sui Colli Euganei registra l'eliminazione di 717 capi, in prevalenza giovani e femmine. «Sui Colli Euganei l'attività agricola è presidio del territorio - sottolinea l'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan che affianca Corazzari nella gestione del problema - per questo l'amministrazione regionale sta investendo in un piano organico di contenimento e contrasto agli ungulati a salvaguardia del lavoro prezioso delle aziende agricole e a garanzia dell'incolumità degli abitanti: gli oltre 700 capi eliminati nei primi otto mesi dell'anno sono un buon indicatore dell'attività svolta, nonostante le novità organizzative create dal passaggio degli operai dal Servizio forestale regionale a Veneto Agricoltura. Ora, con la vendemmia in corso, è necessario più che mai proseguire le azioni intraprese e potenziare gli abbattimenti investendo ulteriori risorse e personale. L'apporto di un centinaio di volontari, adeguatamente formati nel ruolo di selecontrollori, si sta dimostrando valido ed efficace. L'obiettivo che ci siamo prefissati è di arrivare ad eliminare dal territorio dei 15 comuni del parco Colli circa duemila cinghiali l'anno».

