Chef Giorgia, a soli 19 anni è già ambasciatrice della cucina italiana

CASTELFRANCO - Giorgia Ceccato, 19 anni, è la miglior giovane Lady Chef ambasciatrice del Made in Italy. Si conclude con questo prestigioso titolo l'avventura indiana alle olimpiadi di Young Chef in India dell'ex studentessa dell'istituto alberghiero Maffioli, unica rappresentante per l'Italia alla competizione mondiale che ha visto il trionfo della Malesia. «Le parole sono poche per descrivere certe emozioni - afferma Giorgia -. Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me, la mia famiglia e soprattutto mio padre, il mio sostenitore numero uno che è venuto addirittura in India con noi».

IL RICONOSCIMENTO

Per la giuria non ci sono stati dubbi, è lei uno dei quattro chef junior a ritirare il titolo di ambasciatrice per aver saputo valorizzare al meglio il proprio paese d'origine. A portare il titolo nelle mani di Giorgia sono stati anche i prodotti made in Italy che la giovane, insieme al suo tutor Giuseppe Battistini, hanno portato in India: il grana Padano, l'aceto balsamico di Modena Igp, il prosciutto crudo di Parma e lo zafferano. Tutti ingredienti che Giorgia ha mixato all'interno dei suoi piatti introducendoli con sapienza nei piatti durante la gara che quest'anno ha avuto un occhio di riguardo anche per le preparazioni vegetariane e vegane. «Anche se non abbiamo vinto il titolo, sono molto soddisfatto afferma il tutor Battistini, docente del Maffioli perché comunque l'Italia c'era e il Veneto c'era ma soprattutto l'istituto Maffioli ha avuto un momento di importante notorietà».

LA MOBILITAZIONE

Per permettere a Giorgia Ceccato di affrontare le olimpiadi, si è mobilitato l'intera città, a partire dal Comune con una borsa di studio. «È stata una competizione durissima con 60 partecipanti afferma Battistini . In finale abbiamo concorso con un lavoro sulla sostenibilità e abbiamo ricevuto i complimenti da parte del console generale italiano di Calcutta». Grande il sostegno che la lady chef ha ricevuto anche dall'Italia. «La soddisfazione della scuola è grande per l'impegno profuso con l'allieva che è riuscita ad ottenere questo premio speciale afferma il vicepreside Marco Valletta . Abbiamo messo a disposizione gli spazi per l'allenamento nei mesi che hanno preceduto la competizione». «Bravissima, certi risultati non arrivano mai a caso - il plauso del Presidente della Regione Luca Zaia -, ma sono il frutto di studio impegno e grandissima passione»

Lucia Russo

