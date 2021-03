Sequestrate 200mila paia di occhiali da sole al Centro Ingrosso Cina

PADOVA - Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro quasi 200mila paia di occhiali da sole prodotti in Cina, recanti l’apposizione illecita della marcatura “CE”, che potrebbero risultare potenzialmente pericolosi per i consumatori, in assenza delle certificazioni richieste dalla disciplina europea e nazionale attestante la loro conformità.

Nel dettaglio, i Baschi Verdi della Compagnia di Padova, a seguito della costante attività di monitoraggio attuata nei confronti degli importatori e distributori di merce proveniente da Paesi extra-UE, hanno individuato un soggetto economico, operante presso il Centro Ingrosso Cina ubicato in città, dedito alla commercializzazione all’ingrosso di occhiali da sole, particolarmente richiesti in questo periodo dell’anno dagli esercenti al dettaglio per l’approssimarsi delle stagioni primaverile ed estiva. La successiva attività di riscontro ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 200.000 paia di occhiali da sole di categoria 3, del valore stimato di 500.000 euro, con il marchio “CE” contraffatto.

Al riguardo, si precisa che gli occhiali da sole sono classificati in categorie, a seconda del livello di riduzione della luminosità, e la partita di occhiali sequestrata è la più usata per l’elevato grado di assorbimento della luce solare. Nel caso di specie, gli occhiali da sole in esame avrebbero dovuto superare una serie di analisi tecniche, idonee a certificarne la conformità alla normativa vigente, al fine di scongiurare eventuali disturbi della vista, derivanti, a titolo esemplificativo, dalla possibile distorsione delle immagini. Come noto, la marcatura “CE” è realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione Europea, il quale attesta, per mezzo della dichiarazione di conformità, che il prodotto è corrispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti europei applicabili.

