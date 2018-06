di L.P.

CASSOLA -per, il. Dopo una breve malattia, affrontata con grande coraggio, è mancato il fratello Francesco, 67 anni, che abitava a Cassola, assieme alla moglie Elena Rebellato, due figli e i nipoti.Francesco Bizzotto era in pensione da alcuni anni, ma era comunque molto attivo e impegnato soprattutto nel sociale. Laureato in scienze forestali, aveva speso la sua vita come docente, insegnando negli istituti agrarie al Parolini di Bassano. Ufficiale di complemento degli Alpini, presenza molto attiva nel campo del volontariato, era stato tra gli attivisti deldi Cassola insieme all'altro fratello Egidio.I funerali si celebreranno domani (sabato) alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cassola.