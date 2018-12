Investe due donne e fugge, si costituisce il pirata della strada

PADOVA - Si è autodenunciato ai carabinieri un uomo che nella tarda serata di venerdì aveva investito due donne a Villanova di Camposampiero (Padova), provocando alle vittime ferite guaribili in trenta giorni per l'una e tre giorni per l'altra. L'investitore è un 44enne di Camposampiero che a bordo della sua Bmw Serie3 aveva travolto le due donne, dandosi poi alla fuga.



Ora l'uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica per lesioni gravi e omissione di soccorso. I carabinieri hanno disposto il ritiro della sua patente.

