Maniaco nel grande magazzino: palpeggia una donna e si masturba, tutto davanti ai bambini

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - I carabinieri hanno denunciato per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico un 51enne bosniaco. Era il pomeriggio del 30 giugno scorso quando l'uomo, in un grande magazzino di Camposampiero, ha palpeggiato più volte una 51enne che faceva acquisti insieme ai suoi figli e si è più volte masturbato tra gli scaffali quando incontrava altre clienti, senza badare alla presenza di bambini. L'uomo è poi riuscito ad allontanarsi, ma le immagini delle telecamere controllate dai militari hanno permesso di identificarlo e denunciarlo.