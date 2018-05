«Fermate l'autostrada dei tir che passa tra le nostre case... nonostante il divieto di transito»

di Francesco Cavallaro

BATTAGLIA -nonostante ildi transito per i mezzi con carico superiore ai 35 quintali nel tratto di statale Adriatica che ricade sotto il territorio di Battaglia. I residenti di via Maggiore, nel pieno centro della cittadina termale, sono al culmine dell'esasperazione. È sempre così il traffico pesante, tanto d'estate che d'inverno. Tuttavia, se possibile, negli ultimi giorni la situazione è addirittura peggiorata.Con la scusa che a Monselice non si può svoltare lungo via Orti per poi entrare in autostrada (lì è in fase di realizzazione una nuova rotonda al posto del semaforo), i bestioni transitano bellamente lungo la statale per prendere l'A13 al casello di Terme Euganee. In realtà, dovrebbero montare a Boara Pisani, come indicato dagli appositi cartelli di deviazione; pur di non allungare il tragitto, però, percorrono la ss16 noncuranti di essere in multa. Cronoprogramma del cantiere alla mano, i disagi dovrebbero terminare entro l'inizio di giugno...