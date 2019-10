​Camillo Clauser, da Padova agli studios d'animazione Usa

di Giovanni Pellecchia

PADOVA - Il suo nome è tra quelli da scovare nei titoli di coda. Ma la serie animata americana-canadese Carmen Sandiego, la cui seconda stagione da 10 episodi è disponibile dal 1° ottobre su Netflix, parla anche padovano. Il remake della serie-cult Dov'è finita Carmen Sandiego, che spopolò negli anni 90, nominato dall'Academy of Television Arts & Sciences ai Primetime Emmy Award 2019 (gli Oscar della tv) dello scorso 22 settembre nella categoria Miglior Programma per Ragazzi, narra le vicende di Carmen Sandiego: una moderna Robin Hood, considerata super-ladra da alcune forze dell'ordine (anche per la teatralità dei suoi colpi), impegnata a girare il mondo e derubare un'organizzazione criminale per ripagarne le vittime. Uno show divertente e pieno d'azione, dunque, ma che vuole rappresentare un modello positivo per i giovani: ispirandoli ad imparare e celebrare altre culture.