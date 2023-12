Calcutta a Padova: fissata la nuova data e il nuovo luogo per il concerto. Ecco dove acquistare i biglietti

PADOVA - Il concerto di Calcutta, precedentemente previsto per giovedì 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova e sospeso a causa del protrarsi dell'influenza dell’artista, è stato riprogrammato per il 20 dicembre alla Fiera di Padova.

Il concerto era andato sold-out in brevissimo tempo dopo l'annuncio mesi fa, ma la maggiore capienza della nuova location fa sì che siano ora disponibili nuovi biglietti su calcuttarelax.it, livenation.it e dnaconcerti.com.

Le eventuali richieste di rimborso totale dei biglietti precedentemente acuistati potranno essere inoltrate a partire da ora ed entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 19 dicembre al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet. Tutti i biglietti restano validi e garantiscono accesso alla Fiera di Padova con posto unico in piedi.

Gli utenti che hanno acquistato online un biglietto di posto numerato di primo o secondo settore, riceveranno una mail dal sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto. Seguendo le istruzioni, si potrà richiedere il rimborso del biglietto per la Kioene Arena e riacquistare un biglietto a posto unico per il nuovo spettacolo del 20 dicembre presso la Fiera di Padova. In alternativa, il rimborso della differenza di prezzo potrà essere richiesto al box office della Fiera di Padova il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 17 presentandosi con il biglietto acquistato per la Kioene Arena.

È ufficiale, quindi: anche il concerto di Padova si farà, dopo che da parte dei fan c'era stata un po' di paura di vedere la data annullata definitivamente.

E invece Edoardo D'Erme, in arte Calcutta, porterà anche nella città del Santo il suo show di 24 canzoni, un mix tra nuove hit, presenti nell’album "Relax" che dà il titolo al tour e i grandi classici, in un concerto che il suo pubblico aspettava da oltre cinque anni.