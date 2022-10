ALBIGNASEGO - É un bruttissimo episodio di calcio minore, quanto accaduto domenica scorsa - 9 ottobre - ad Albignasego negli ultimi minuti di Carpine 2016-Vigonovo Tombelle, partita della 4. giornata del campionato di Terza categoria padovana. Le conseguenze sono pesanti: un giocatore in ospedale con frattura di tibia e perone (è stato operato ieri mattina nel reparto ortopedico dell’ospedale civile di Padova e ne avrà per circa sei mesi), un altro che rischia una squalifica pesantissima (e forse anche conseguenze civili) per il folle intervento con cui ha spezzato la gamba all’avversario; e inoltre la sospensione della partita al 38’ del secondo tempo da parte dell’arbitro, perché non vi erano più le condizioni ambientali per portarla a termine.



EPISODIO INCREDIBILE

L’episodio ha dell’incredibile, perché avvenuto nel corso di una gara che entrambe le società hanno definito tranquilla, senza episodi di tensione particolare. Tutto succede come detto al 38’ della ripresa, sul risultato di 1-1: Fabio Cecchinato (centrocampista del Carpine) commette un normale fallo di gioco a centrocampo, da cui nasce un battibecco con l’avversario; i due si fronteggiano e si spintonano reciprocamente, ma niente che non si veda ogni domenica sui campi di calcio. Quando tutto sembra risolto e i due si stanno allontanando per la ripresa del gioco, da tutt’altra parte del campo arriva di corsa il difensore del Vigonovo Mattia Piva, che sferra un calcio da dietro al polpaccio destro di Cecchinato, un colpo violentissimo che causa la frattura di tibia e perone e fa crollare a terra l’avversario. Mentre Cecchinato si contorce dal dolore in mezzo al terreno di gioco, viene circondato da qualche avversario che non ha ancora capito la gravità della situazione, così i compagni di squadra accorrono in sua difesa. Si vivono istanti di altissima tensione fra i giocatori in campo, ma per fortuna i più responsabili e i dirigenti di entrambe le società si adoperano affinché la situazione non degeneri in una rissa generalizzata. In breve, appena è chiara a tutti la gravità dell’infortunio, gli animi si calmano di fronte alle urla di dolore di Cecchinato; la moglie e il giovane figlio hanno visto tutto quello che è successo e sono in tribuna impietriti. I dirigenti del Vigonovo fanno allontanare immediatamente Piva dal campo, gli ordinano di rivestirsi e lasciare rapidamente l’impianto per evitare ulteriori rischi di incidenti. Mentre si attende l’ambulanza che soccorrerà Cecchinato, l’arbitro decide saggiamente di considerare chiuso l’incontro per evitare sviluppi indesiderati nei pochi minuti che mancherebbero da giocare. Entrambe le società concordano con la decisione.

Per come si sono svolti i fatti, il caso appare di una gravità eccezionale; sarà il referto dell’arbitro e il rapporto dei commissari di campo a motivare quelle che saranno le decisioni del giudice sportivo. Ma si può già immaginare che per Mattia Piva arriverà una squalifica di grandissima severità. Va dato atto che nell’occasione i dirigenti di entrambe le società hanno mostrato nervi saldi e senso di responsabilità, impedendo che la situazione in campo degenerasse. La società Vigonovo Tombelle ha ieri inviato una email al Carpine 2016, in cui esprime le sue scuse e la piena solidarietà a Fabio Cecchinato ed inoltre «si dissocia nella maniera più assoluta dal comportamento violento e assurdo del proprio tesserato, per il quale ha già preso provvedimenti a livello societario». Questi provvedimenti gli verranno comunicati direttamente questa sera; e si può facilmente immaginare quali saranno. L’email del Vigonovo si conclude rivolgendo al Carpine «ed ai suoi dirigenti un ringraziamento per aver gestito in maniera adeguata una situazione che poteva degenerare dopo l’accaduto». É l’epilogo positivo di una bruttissima vicenda; le parole e i comportamenti adottati dalle società fanno sperare che non vi siano strascichi ulteriori, quando le due squadre si affronteranno nuovamente nel girone di ritorno.