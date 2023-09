PADOVA - Con l'inizio dell'anno scolastico scatta l'orario invernale anche per le corse di Busitalia e, per quel che riguarda l'extraurbano, per andare incontro alle esigenze di alcuni istituti scolastici in ristrutturazione ci saranno delle lievi modifiche.



«Il nuovo anno scolastico, che terminerà l'8 giugno, vedrà interessati circa 38mila studenti degli istituti superiori distribuiti su 37 scuole ha spiegato il vicepresidente della Provincia, Vincenzo Gottardo . Il servizio di trasporto pubblico di competenza della Provincia si articolerà su 75 linee, per una percorrenza nella giornata feriale invernale scolastica tipo di circa 55mila chilometri e, complessivamente, fino a giugno saranno percorsi circa 12 milioni chilometri». «L'orario invernale vedrà alcune modifiche agli orari e/o ai percorsi rispetto all'anno scorso per accogliere alcune esigenze manifestate dal territorio e valutazioni tecniche condivise con Busitalia Veneto ha aggiunto . Non si tratta di tagli di sevizio ma di modifiche concordate con l'azienda per andare incontro alle richieste di alcuni istituti che stanno ristrutturando le sedi. Ad esempio all'alberghiero di Abano sono presenti alcuni cantieri che hanno costretto la dirigenza a trasferire gli studenti al centro parrocchiale di Caselle di Selvazzano e in virtù di questo sono state rimodulate le corse a sevizio di questa scuola».

«Dal momento che le nuove corse sono tarate sugli orari definitivi ha detto ancora Gottardo la nostra richiesta ai dirigenti scolastici è di adottarli quanto prima. In tutti i casi vengono confermate anche per l'anno in corso le navette scolastiche per i principali istituti superiori della città: Valle, Severi, Curiel, Marchesi-Boaga, istituti via Cave, Marconi, Gramsci. Lo stesso vale per quelli della provincia: il Manfredini a Este e il Cattaneo a Monselice».



Passando invece all'orario invernale delle corse urbane, questo non presenta modifiche sostanziali rispetto a quello in vigore fino a giugno. Per la precisione ci sarà qualche corsa in più rispetto alla scorsa primavera ma, rispetto a settembre 2022, potrebbe essercene qualcuna in meno. «In occasione dell'inizio di questo anno scolastico ha concluso il numero due di palazzo Stanto Stefano invito tutti i ragazzi a essere "curiosi cercatori e sognatori folli" come diceva Steve Jobs, perché la curiosità è il presupposto della conoscenza, abbatte i dogmi e apre le menti e l'intelligenza rendendo il pensiero divergente. Per questo il mio augurio è quello che possano esprimere la loro creatività, il loro talento, la loro passione, perché non si studia per la scuola, ma si studia per la vita. È importante che abbiano rispetto di loro stessi, ma anche dei loro insegnanti perché sono il perno per la crescita dei giovani e della società. Come Provincia saremo al loro fianco per rendere gli ambienti in cui studiano luoghi sicuri e confortevoli, ma lavoreremo anche con impegno su progetti innovativi per arricchire il loro bagaglio culturale e personale».



