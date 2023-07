PADOVA - I bilanci di Busitalia Veneto segnano ancora profondo rosso: la società che gestisce il trasporto pubblico in città e in provincia ha chiuso il 2022 con un disavanzo di 11,8 milioni di euro. Che la partecipata (il 78,9% fa capo a Busitalia Sita Nord, società del Gruppo FS Italiane e 21,1% di Aps Holding, quindi al Comune di Padova) da anni non navighi in buone acque è ampiamente risaputo. A mettere nero su bianco le difficoltà a cui deve far fronte l'azienda è, però, la relazione finanziaria annuale 2022 di Busitalia-Sita Nord Srl. Nel documento si spiega che, l'anno scorso, i ricavi sono stati pari a 87,2 milioni di euro con un decremento di 0,9 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente e che il risultato netto registra una perdita di circa 11,8 milioni di euro, in peggioramento di circa 2,5 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. L'anno scorso, infatti, so era attestato a quota 9,3 milioni.

Il calo

«Le differenze risultanti tra i valori di carico della società rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto, risentono principalmente del risultato negativo realizzato dalla società alla chiusura del bilancio al 31/12/2022 realizzando una perdita d'esercizio pari a 11 milioni 821mila euro - si legge ancora nella relazione -. Tale risultato riduce il patrimonio della società ad un ammontare inferiore a un terzo del capitale sociale integrando così la fattispecie di cui all'art. 2446 del Codice civile. Si segnala che per le perdite realizzate nel 2021 e nel 2022 la società si è avvalsa dei benefici di cui dall'art. 6 del Dl n.23 dell'8 aprile 2020 (Decreto liquidità), che permettono di coprire tali perdite entro 5 anni dal conseguimento delle stesse. La società ha quindi predisposto il Test di impairment ai fini della valutazione del valore della partecipazione detenuta da Busitalia Sita Nord e dalle risultanze dello stesso non sono emerse perdite durevoli di valore».

Il confronto

Che la situazione economica di Busitalia Veneto presenti molte criticità lo ha confermato anche la riunione che si è tenuta lo scorso marzo tra l'amministratore delegato Gino Colella e i rappresentati di Comune e provincia. Durante l'incontro, infatti, è stato spiegato che soprattutto la pandemia e il caro carburanti hanno pesato sui conti della società per circa 18 milioni di euro. A mettere in fila tutte le difficoltà con cui deve fare i conti Busitalia aveva provveduto qualche giorno prima, proprio il suo amministratore delegato. Come prima cosa, il Covid ha avuto effetti molto significativi sulla richiesta di trasporto pubblico e questo, in buona sostanza, significa meno passeggeri. Nei mesi scorsi, poi, l'azienda ha dovuto fare i conti, complice anche la guerra in Ucraina, con eccezionali rincari per quel che riguarda i carburanti e le materie prime. Come se non bastasse, a complicare il tutto c'è anche un significativo allungamento dei tempi per la consegna di bus e tecnologia. Non solo. Busitalia ha dovuto far fronte a un'inflazione a livelli record e la difficoltà oggettiva a reperire lavoratori che ha determinato non pochi problemi nel garantire le corse. Una questione, quest'ultima, che sembra di difficilissima soluzione. Proprio per questo la scorsa primavera è iniziato "l'addestramento" dei 34 aspiranti autisti che, a partire da luglio, avrebbero dovuto consentire all'azienda di garantire la continuità del servizio. Si tratta di 29 ragazzi e 5 ragazze, la stragrande maggioranza da fuori regione, che avevano deciso di frequentare l'Academy di Busitalia. Un'iniziativa che, a quanto pare, non ha risolto i problemi. È dei giorni scorsi, infatti, la notizia che, proprio l'Academy ha ingaggiato 6 richiedenti asilo per metterli poi alla guida di bus e tram.