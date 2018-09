Trasporti, più corse dopo cena e arrivano anche i bus a chiamata

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Autobus e tram correranno pure d i notte e in arrivo ci sono anche i bus a chiamata. Palazzo Moroni continua a puntare sul trasporto pubblico. Dopo il ripristino delle linee soppresse dall'amministrazione Bitonci, ora la giunta Giordani è pronta a lanciare un'altra sfida: far circolare i mezzi pubblici anche la notte. Ad annunciarlo è stato lunedì sera il sindaco Sergio Giordani che, intervenendo alla serata conclusiva della festa di Coalizione civica, sulla questione non ha esitato ad esporsi....