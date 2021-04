PADOVA - Quarantamila metri quadrati in un'area d'oro, l'inizio della zona industriale a pochi metri dal casello di Padova est. Tanto appetiti al punto che in quella zona si è insediata anche l'Ikea. Questi invece dall'altra parte del viadotto sono finiti per diventare un laghetto a vent'anni dal primo progetto. Fino a quando non è arrivato il gigante francese del bricolage, Bricoman, 1 miliardo i euro di fatturato, il concorrente di Leroy...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati