A tre anni annegò durante la festa, 9 mesi al gestore

BOVOLENTA (PADOVA) - Il 9 aprile di tre anni fa la piccola, è caduta nella piscina dell'agriturismo Country House-BB Villa Casa Country a Bovolenta ed è morta annegata. Alla sbarra per omicidio colposo sono finiti i genitori, e il titolare della struttura. Mamma e papà sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo, mentre Antonio Sorgato, già sindaco di Bovolenta, è stato condannato a 9 mesi. All'improvviso, quella sera del 9 aprile del 2016, la bambina è fuggita al controllo di mamma e papà ed è finita dentro alla piscina dell'agriturismo di via Gorgo 13. In pochi istanti la bimba è annegata. Appena i genitori si sono accorti di averla persa di vista si