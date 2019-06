«Vado da un amico», Manuel muore in strada a 43 anni, trovato dopo 4 ore

di Maria Elena Pattaro

BOARA PISANI «Vado a trovare un amico, torno presto», aveva detto all’anziana madre domenica sera, prima di salire in sella alla sua bici. Manuel Penolazzi, 43enne di Boara Pisani, però a casa non ci è più tornato. Il suo corpo è stato trovato ieri mattina, verso le 7, in via Barchessa, poco distante dall’albergo Adige, in pieno centro. Ad accorgersene è stato un 55enne originario di Cremona, che ha notato una sagoma stesa a terra, accanto alla strada. L’uomo, che a prima vista sembrava immerso in un sonno profondo, era ormai esanime. Il Suem di Rovigo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne, scapolo, morto almeno 4 ore prima per cause naturali.