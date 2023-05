​La carica dei 101 bassotti. Allevatori e appassionati attesi al raduno nazionale

PADOVA - Saranno un esercito. Una sorta, è proprio il caso di dirlo, di "carica dei 101", un concentrato di bellezza, simpatia e dolcezza. Domani, infatti, è stato organizzato il raduno nazionale dei bassotti, un centinaio dei quali alle 9 si ritroverà a Santa Maria di Sala (Venezia), ed esattamente alla Scuderia B19 ASD di Elisa Bozza, nell'ambito di un raduno che gode del patrocinio del Comune, ma che è stato organizzato appunto dal gruppo Amici Bassotto Club, che si occupa della tutela della razza in Italia. Parteciperanno espositori, allevatori, ma anche tutti coloro che sono appassionati di questa razza canina. Nel corso della rassegna si terrà anche, dalle 12 alle 13,30, una conversazione sul tema "Ernia del disco del cane: come riconoscerla e curarla", affidata a Edoardo Carlo Rolla e Alessia Valentini, con la possibilità di formulare anticipatamente le domande ai relatori, inviandole all'indirizzo radunoabcvenezia@libero.it. Sempre in mattinata è previsto pure il "Battesimo della sella", con un evento dedicato ai cavalli. Ovviamente come avviene in ogni kermesse del genere verrà poi premiato l'esemplare giudicato più bello dalla giuria.

I PARTICOLARI

A entrare nei dettagli dell'iniziativa è uno degli organizzatori, Luca Isoli, grande appassionato di bassotti, nonché membro del cda del Club . «È il secondo anno che lo organizziamo in provincia di Venezia - ha ricordato - e il raduno prevede l'esposizione di cento esemplari provenienti da tutta Italia, che saranno suddivisi in base alle 3 taglie, a seconda della circonferenza toracica (standard, nana e kaninchen) che, moltiplicate per le tre varietà di pelo (corto, duro e lungo) fanno un totale delle 9 che vengono definite "razze", le quali nei raduni e nelle esposizioni sono giudicate in maniera distinta. Si tratta di una rassegna importante, tanto che saranno presenti anche i due vicepresidenti nazionali del Club, Annaluce Saletti e Maurizio Baria, e quest'ultimo sarà anche uno dei giudici dell'esposizione cinofila». «La rilevanza della giornata - ha aggiunto - è poi rappresentata dal fatto che si parlerà molto della salute del cane, affrontando il tema di una patologia diffusa in molte razze, che è l'ernia discale, durante un incontro a partecipazione libera, senza iscrizioni, previsto nella fascia oraria della pausa tra i lavori della mattina e del pomeriggio». E su quali siano i motivi che spingono i proprietari a "innamorarsi" di questo tipo di amico a quattro zampe, Isoli risponde convinto: «C'è un detto secondo il quale chi possiede un bassotto, nella vita difficilmente poi cambia razza. Questo è un cane unico, robusto e longevo, che spesso vive fino a 16 anni, energico e che attira l'attenzione perché ha un carattere meraviglioso. Ama fare cose con il padrone, ma ci mette "del suo" cioè decide se una cosa va portata a termine, o meno: con lui si collabora, ma a lui non si ordina. È sempre allegro, adatto alle famiglie ed è perfetto per crescere assieme ai ragazzi, però ha bisogno di una certa educazione. Io da quando ho conosciuto questa razza non me ne sono più staccato».