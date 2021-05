Automobilisti attenti, in arrivo 11 nuovi velox fissi in undici Comuni Ecco la mappa

CAMPOSAMPIERESE - Il progetto si chiama Federazione sicura abbasso la velocità, viva la sicurezza. L'ha creato e voluto il comandante della Polizia locale della Federazione del Camposampierese Antonio Paolocci dopo un confronto con gli amministratori dei comuni interessati. L'obiettivo è chiaro: scongiurare incidenti stradali, educare i fruitori della strada a rispettare i limiti di velocità.

Undici nuovi rilevatori di velocità saranno posizionati nei punti più delicati della viabilità dei 10 comuni. L'undicesimo verrà installato nella frazione di Poncia di Curtarolo. Questo ultimo territorio, pur non facendo parte della Federazione è convenzionato con i servizi di Polizia locale. Le postazioni saranno di tipo fisso, saranno cioè installate in maniera permanente nei punti nei quali gli organi di Polizia intendono effettuare i controlli, ma saranno utilizzate soltanto alla presenza degli agenti accertatori e quindi in modalità presidiata.

Usufruiranno dei nuovi dispositivi i Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero e appunto Curtarolo. Per ciascuna postazione sarà installata la segnaletica di preavviso prevista dalla normativa, riportante la dicitura controllo elettronico della velocità e quella che segnala la presenza della postazione.

LA MAPPA

A Borgoricco l'installazione riguarderà via Desman, a San Michele delle Badesse. A Campodarsego il rilevatore sarà in via Cinganame, Camposampiero in via San Marco, Loreggia sulla vecchia Statale del Santo, Massanzago in via Roma, Piombino Dese in via Ronchi Destra, San Giorgio delle Pertiche in via Roma ad Arsego, in via Rettilineo a Fratte di Santa Giustina in Colle, in via Restello ad Abbazia Pisani di Villa del Conte, in via Ampezzon a Villanova di Camposampiero.

«Con questo progetto - ha dichiarato il comandante Paolocci - desideriamo lanciare un importante messaggio alle migliaia di persone che utilizzano le arterie del Camposampierese.

Occorre rispettare i limiti di velocità visto che la maggior parte degli incidenti stradali sono provocati principalmente da una guida troppo azzardata. La Polizia locale non ha l'obiettivo di fare cassa, ma di tutelare la collettività attraverso una reciproca e fattiva collaborazione».