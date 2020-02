Gira con l'auto imbottita di marijuana in zona industriale: lo aspetta il posto di blocco

PADOVA - Girava con la macchina piena di marijuana in zona industriale a Padova e non immaginava di incappare in un posto di blocco dei carabinieri. All'apertura della portiera i militari non hanno potuto non sentire l'odore dello stupefacente depositato sui sedili posteriori e impacchettato con del cellophane. Per un cinese con residenza nel capoluogo padovano sono scattati gli arresti. La droga, del peso di sette chili e mezzo, era destinata presumibilmente ad un intermediario. Ultimo aggiornamento: 19:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA