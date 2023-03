Auto fuori strada taglia il tubo del gas di due case e provoca perdita di metano

CAMPOSAMPIERO - Sabato sera, poco dopo le 20:30, i vigili dl fuoco sono intervenuti in via Fossalta in località Rustega nel comune di Camposampiero per un’auto finita fuoristrada che hadi due abitazioni: illeso il conducente. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno tamponato lafino all’intervento dei tecnici della rete gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo.