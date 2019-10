​«Il Pollini non basta, urgente l'auditorium»

di Maria Grazia Bocci

PADOVA L'Orchestra di Padova e del Veneto, come non accadeva da tempo, registra il tutto esaurito. Quest'anno c'è stata una vera corsa all'abbonamento, vuoi per il programma accattivante fra Brahms e Beethoven, vuoi per il lungo lavoro dietro le quinte per riportare l'orchestra al centro dell'offerta musicale della città. Due elementi che, combinati, hanno fatto lievitare il pubblico degli affezionatissimi del 25 per cento. Un bel successo, che pone però un problema serio: lo sbigliettamento per i...