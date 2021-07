AstraZeneca, l'immunologa Viola: «Per under 60 vaccinati (prima dose) a marzo ora è meglio il mix»

«Per under 60 vaccinati con AstraZeneca a marzo ora è meglio il mix». È l'opinione dell'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola. «Mi stanno scrivendo molti insegnanti under 60 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid AstraZeneca a marzo e poi si sono rifiutati di ricevere la seconda. Ora queste persone non sanno cosa fare perché è trascorso molto tempo dalla prima dose e non si sentono protette. Penso che, nonostante siano trascorse più di 12 settimane, la cosa migliore sia fare un richiamo con un vaccino a mRna».

L'immunologa Viola: «Aspettiamo l'Aifa»

«Aspettiamo di sentire cosa ne pensa Aifa - precisa l'immunologa Viola su Facebook - ma credo sia la soluzione migliore e sono certa che avrete una risposta a breve».