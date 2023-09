PADOVA - Oggi primo giorno di scuola per oltre 1.600 bambini dei nidi e delle materne comunali, ma all'asilo nido in lista d'attesa resta un bambino su 5. Contrariamente alla scuola primaria dove alcuni istituti devono accorpare le classi e in un caso la De Amicis di viA Citolo da Perugia l'anno prossimo si rischia di chiudere i battenti per mancanza di iscrizioni, i nidi cittadini registrano un vero e proprio overbooking. A fronte di circa 800 posti disponibili, nelle 18 strutture che fanno capo a Palazzo Moroni, quest'anno sono arrivate 1.024 richieste. Il risultato è che 224 bambini e relative famiglie ad oggi (giorno di riapertura delle classi) non hanno un posto. Nello specifico in attesa ci sono 130 bambini fino ad un anno e 94 dai 2 ai 3 anni. Com'è facile immaginare, ci sono strutture decisamente più gettonate di altre.

Bimbi in lista

A titolo di esempio, la lista d' attesa del Mago di Oz all'Arcella conta ben 31 bambini. «Come sempre accade in questi casi - ha spiegato ieri l'assessora alle Politiche scolastiche Cristina Piva - sicuramente qualche posto si libererà e qualche bambino in lista riuscirà ad entrare. Bisogna attendere però qualche settimana prima di capire come si evolverà la situazione».

«A contribuire a questo fenomeno - ha detto ancora l'esponente del Partito democratico - c'è il fatto che, dal punto di vista economico, nonostante gli incentivi, i nidi comunali sono più accessibili rispetto a quelli privati».

I lavori

Per non perdere i fondi del Pnrr, poi, già da oggi 4 asili nido saranno chiusi per lavori e i 210 bambini che li frequentano saranno dirottati in altri istituti. Il primo intervento riguarda il nido Scarabocchio di Voltabarozzo. Qui gli iscritti sono stati spostati nella primaria Alessandro Volta che si trova nello stesso quartiere. I bambini del Bertacchi invece, traslocano nella vicina primaria Forcellini. Una parte di quelli del Trenino all'Arcella vanno alla San Lorenzo da Brindisi sempre all'interno del quartiere e una parte alla Rodari a Mortise. I bambini dello Scricciolo di Mortise, infine, vanno al nido Arcobaleno di San Lazzaro. Nessuna lista d'attesa si registra, però, nelle 10 scuole d'infanzia comunali (815 iscritti) . Qui, infatti, ci sono ancora 29 posti liberi. Alla Cremonese di San Lazzaro ci sono ancora 10 posti a disposizione. La Wollemborg di Salboro può accogliere, invece, ancora 11 bambini. «In questo caso - ha concluso l'assessora - la motivazione potrebbe essere legata al fatto che l'offerta di scuole materne paritarie è molto vasta e i costi sono più contenuti rispetto a quelli dei nidi».