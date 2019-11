Vigile salva 27 alunni da due pitbull e viene azzannato

di Cesare Arcolini

ARZERGRANDE - Una scolaresca di 27 alunni, con due insegnanti e un collaboratore, che cammina per strada prima di rientrare all’asilo. Improvvisamente compaiono sulla stessa strada due cani pitbull. Sono senza guinzaglio e museruola. E corrono verso il gruppo di bambini. Sono momenti di terrore. Gli animali potrebbero azzannare i piccoli, ma ecco che arriva un “eroe”. Forse qualcuno di quei bambini ha addirittura pensato a un “super eroe”, di quelli che si vedono al cinema. Invece è un vigile del paese, il vice comandante Fabio Pezzato, 46 anni. Vede la scena, realizza immediatamente il pericolo che incombe e raduna il gruppo, urla con quanto fiato ha in gola al titolare della falegnameria proprio lì di fronte di aprire la porta. Riesce a far entrare alunni e insegnanti. Ma intanto i due cani gli sono addosso. Pezzato estrae la pistola