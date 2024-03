VILLAFRANCA (PADOVA) - Può essere definito il samurai occidentale. Pratica tre discipline di arti marziali insegnate direttamente dai grandi maestri giapponesi, e da pochi giorni è anche l’unico italiano ad aver superato brillantemente l’esame di cintura nera di una della più prestigiose e antiche scuole di spada giapponese, la “Asayama Ichiden Ryu”, fondata nel 1556 in Giappone. É la continua evoluzione a cui il maestro Lorenzo Tussardi, 60 anni, di Villafranca, lavora da quando era ragazzo. E l’ultimo grado di cintura nera di spada ottenuto pochi giorni fa è stato assegnato al maestro dalla celebre scuola che veniva insegnata ai samurai del clan Aizu, l’odierna prefettura di Fukushima, considerati i guerrieri più temibili dell’intero Giappone feudale. I samurai del clan Aizu erano talmente noti per le loro abilità marziali e il loro coraggio che venivano scelti per formare la guardia personale dello Shogun, il comandante supremo del sistema feudale.

La passione per le arti marziali

La scuola fino ad un anno fa era inaccessibile agli occidentali. Una passione per le arti marziali che ha letteralmente folgorato il maestro Tussardi quando era ancora ragazzo e che da disciplina sportiva a livello agonistico è diventato un modo di essere, di immergersi totalmente nel Giappone antico, fino a riuscire ad addestrarsi con tre grandi maestri orientali: Taiji Kase per il karate, Minoru Mochizuki per l’aiki jujutsu e il maestro Otake Risuke per la spada. «Ho iniziato per caso a 18 anni – racconta – praticavo il calcio e studiavo Giurisprudenza, ma quello che mi è accaduto con le arti marziali è stata una folgorazione. Sono entrato per caso in una palestra e da quel momento ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni, mi sono iscritto in tre palestre differenti per praticare tre discipline. Ho poi studiato il Giappone antico, la lingua, la cultura della arti marziali dei samurai. Il cambiamento totale è avvenuto nel 1992 quando, con il maestro Sugiyama, sono volato in Giappone dove ho potuto non solo vedere, ma anche praticare queste discipline a livelli mai visti prima». Da qui i continui viaggi in Giappone, due all’anno, per continuare ad allenarsi con i maestri nipponici immergendosi totalmente nella cultura dei samurai, e l’apertura della scuola di arti marziali tradizionali giapponesi Fudoshinkai a Padova, dove si approfondiscono anche alcuni aspetti della cultura giapponese. Poi è arrivata la pandemia e i viaggi si sono fermati, ma non la voglia di approfondire le discipline.

Lezione via zoom

L’anno scorso, quando il caposcuola della prestigiosa “Asayama Ichiden Ryu”, il maestro Seki Nobuhide, ha deciso di aprire l’insegnamento agli occidentali la sua candidatura è stata fra le prime. «Ho subito fatto domanda – ha raccontato Tussardi – c’è stata una preselezione e poi per un anno ho seguito tutti i sabato l’addestramento, unico italiano, via zoom che il maestro teneva dal Giappone con tutti i partecipanti da varie parti del mondo. Poi l’ammissione all’esame, siamo passati in 15, e pochi giorni fa si è tenuta la prova finale che ho superato con grande soddisfazione. Un risultato importantissimo che mi permette di essere ammesso di diritto al seminario intensivo, sei ore al giorno di allenamento, che il maestro Seki terrà in Giappone a maggio». Questo grado di cintura nera di spada giapponese arriva dopo che nel 2019 il maestro Tussardi aveva ottenuto il grado di responsabile tecnico per l’Italia di un’altra importante scuola di spada, la celebre Katori Shinto Ryu, anche in quel caso direttamente dal caposcuola, il maestro Kyoso Shighetoshi. Pure in quel caso era stato l’unico italiano ad aver sostenuto e superato l’esame con gli esigenti maestri nipponici.