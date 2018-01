Presi i ladri-serpente: strisciavano per terra e razziavano bar e tabacchi

di Cesare Arcolini

PIOVE DI SACCO - Otto furti e una tentata rapina. Sono questi i reati che incastrano una coppia di romeni: Ionut Marius Ripa, 33 anni di Chioggia e Vasile Ilie, 28 anni di Legnaro. I carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco nella notte hanno notificato ai due individui un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Sono accusati di aver assaltato bar e tabaccherie della zona padovana del Piovese e della provincia di Venezia. La loro tecnica era quella di eludere ogni forma di allarme perimetrale degli esercizi commerciali, strisciando nel pavimento muniti di una torcia che tenevano sulla fronte. I loro bersagli erano le slot machine, i cambiamonete, ma anche i biglietti del gratta e vinci e le stecche di sigarette. Con questa operazione i militari dell'Arma sono convinti di aver dato un duro colpo alla criminalità specializzata in reati predatori ad attività commerciali. Indagini in corso per verificare se nel passato la coppia abbia commesso ulteriori reati specifici.

