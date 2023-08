Padova. Cambia gestione il Caffè Patavino, apre in piazza il Trequarti Bistrò

PADOVA - L'ex Caffè Patavino, in piazza dei Frutti 34, cambia gestione e si rinnova completamente. Si chiamerà Trequarti Bistrò e aprirà subito dopo Ferragosto.

Il locale avrà circa 25 posti a sedere all'interno e circa 70 posti all'esterno. Sarà aperto dalle 7 del mattino fino a tarda sera, sette giorni su sette. Il locale partirà con le colazioni al mattino, seguendo con una proposta gastronomica sia per l'aperitivo che per il pranzo e la cena. Il locale impiegherà 10-12 addetti, sarà uno staff di ragazze e ragazzi giovani, con una buona conoscenza della lingua inglese, per soddisfare i sempre più numerosi turisti stranieri.

Margherita Ravagnan dopo aver conseguito la maturità al liceo artistico, si è avvicinata al mondo della ristorazione. Si è formata in diversi locali della città tra cui l'Otivm di via Roma. Andrè Tacchetto è cresciuto all'interno dei locali di famiglia, ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione a Padova, maturando così l'idea di intraprendere definitivamente la professione del padre e dello zio. La mission del Trequarti Bistró è creare un locale con un atmosfera accogliente e familiare, con attenzione alla qualità delle materie e un servizio informale ma curato.