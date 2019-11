Amministratore infedele, intasca 54mila euro di affitti: è recidivo

di Marco Aldighieri

In tre anni, in qualità di amministratore di condominio, si era intascato 54 mila euro di affitti. Claudio Buson, 57 anni originario di Monselice e difeso dall'avvocato Paola Porzio, ieri davanti al giudice monocratico, è stato condannato a un anno, senza la sospensione della pena, per il reato di appropriazione indebita aggravata. Inoltre dovrà risarcire una nota famiglia genovese con natali padovani, affiancata dal legale Massimo Malipiero, di 58 mila euro. I FATTI Il professionista, residente in città,...