Alessia, la miss "ecologica": calendario per salvare il pianeta

Anche bellezza, charme, fascino ed eleganza, possono essere qualità per sensibilizzare sempre di più il grande pubblico, sulle buone pratiche da rispettare per salvaguardare l'ambiente ed il pianeta in cui viviamo. Espressione di questo è il calendario per l'ambiente Save the planet.

IL PERSONAGGIO Una delle protagoniste degli scatti che accompagneranno il 2020 è la ventenne padovana Alessia Toso. La realizzazione è avvenuta in uno degli scenari naturalistici montani per eccellenza, quello della Val di Fassa. Alessia Toso con il suo fisico prorompente, ma e con talenti artistici nascosti, sta conquistando il mondo della moda. Mai si era cimentata in una iniziativa di questo tipo. Nata a Camposampiero, ma residente a San Giorgio delle Pertiche, di primo acchito ha una immagine di ragazza un po' selvaggia, dalla fisicità esplosiva e prorompente. Un'estetica cosiddetta boombastica, una bellissima chioma corvina e décolleté generoso. Doni di madre natura, ma nella realtà Alessia è molto di più di un'incantevole ventenne. È una talentuosa cantante, ha la passione per la pittura e per l'arte e, benché adori i riflettori del jet-set, vuole fare le giuste e basilari esperienza per raggiungere risultati sempre più importanti. Niente arrivismo e scorciatoie, sia chiaro. È un suo caposaldo.



«È da quando sono adolescente - rivela - che devo fare i conti con la mia fisicità che, non lo nascondo, è stata spesso origine di equivoci e di ambiguità. In realtà, anche se ho un corpo appariscente, fin da piccola ho sempre cercato di coltivare anche le mie passioni. E oggi, pur amando il mondo della moda, vorrei essere considerata anche per le mie doti artistiche».E sono state proprio queste doti a convincere l'Ap Production ad individuarla come una delle dodici modelle che, dal 9 al 12 dicembre a Canazei, hanno partecipato al contest digitale Save the planet, un'iniziativa dedicata alla sostenibilità ambientale che ha avuto come tutor Raffaella Fico. Per tre giorni negli scenari montani, Alessia è stata fotografata dal celebre videomaker Stefano Primaluce, dal fotografo di moda Renato Rivalta e dalla grande fotografa romana Roberta Canu, una delle professioniste dell'immagine più quotate nel mondo della ritrattistica italiana. Assieme alle altre coetanee quindi, Alessia ha prestato la sua immagine per una campagna di sensibilizzazione a favore delle buone pratiche per l'ambiente. Risultato certamente riuscito, iniziativa originale che concretizza veramente il noto adagio: la bellezza salverà il mondo.

